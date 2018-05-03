Подводная лодка «С-13» Краснознаменного Балтийского флота под командованием капитана 3-го ранга Александра Ивановича Маринеско 9 января 1945 года получила боевой приказ командира бригады подводных лодок контр-адмирала Верховского, согласно которому «С-13» подлежало к 13 января 1945 г. занять позицию в Данцигской бухте с задачей уничтожить на вражеских коммунициях кораблей и транспорты противника

В точно назначенное время С-13 прибыла на позицию, начала поиск коинвоев, производя его, как правило, ночью – в надводном положении, днем – под перископом.

Метеорологические условия во время похода не благоприятствовали действиям «С-13». Мешала штормовая погода. Шли снегопады и дожди, ограничившие видимость. Маринеско решил поменять этот район.

Вечером 30 января 1945 г. «С-13» шла в подводном положении. Гидроакустик, старшина 2-й статьи Шнапцев, доложил, что слышит отдельные шумы винтов. Штурман лодки капитан-лейтенант Редкобородов быстро произвел расчет курса на сближение с кораблями противника и доложил его командиру. Капитан 3-го ранга Александр Иванович Маринеско тут же приказал увеличить ход лодки до полного, и лодка легла на курс сближения с вражеским конвоем. Вскорости среди множества шумов гидроакустик различил шум винтов большого судна. Старшина 2-й статьи Виноградов, несший сигнальную вахту, обнаружил два шоковых огня, а затем и затемненные бортовые огни.

По отсекам разнесся сигнал боевой тревоги. Маринеско решил атаковать лайнер из надводного положения. Определив направление движения противника, «С-13» легла на параллельный с лайнером курс. Лодка шла за вражеским кораблем в темноте в надводном положении. Лайнер был настолько огромен, что Маринеско принял его за плавучий судоремонтный завод.

«С-13» пересекла курс конвоя за кормой и легла на параллельный курс, что со стороны берега. Такая позиция для атаки часто обеспечивала успех. «С-13» прорвалась сквозь охранение и, заняв позицию, произвела залп и четырех носовых торпедных аппаратов.

Последовали три мощных взрыва: одна торпеда взорвалась в носовой части, вторая – в средней, третья – в кормовой части лайнера.

Четвертая торпеда по неисправности полностью из аппарата не вышла. Это было очень опасно, но до бомбометания кораблей противника торпеду удалось с большим трудом засосать обратно в аппарат.

Атакованный лайнер, опрокинувшись на правый борт, быстро погружался воду. К гибнувшему бросились на помощь корабли охраны.

Затонувший лайнер «Вильгельм Густов» был построен на Гамбургской верфи в 1938 году. Это был девятипалубный океанский лайнер, водоизмещением 25484 тонны, построенный по последнему слову техники. Два театра, танцплощадки, бассейны, гимнастический зал, рестораны, зимний сад, комфортабельные каюты. И личные апартаменты Гитлера. Длина – 208 метров, запас топлива – до Японии: полсвета без заправки До Японии: полсвета без заправки.

В войну «Вильгельм Густов» стал учебной базой высшей школы подводников. На борту находилось 3700 офицеров, матросов и 100 командиров подводных лодок для формирования 70-80 экипажей для новейших подлодок. Именно для этого в западных портах Германии были подготовлены новейшие подводные лодки с современным акустическим и торпедным вооружением.

На лайнере находились высокопоставленные чиновники, генералы, высший офицерский состав 22 – гаулейтера земель Польских и Восточной Пруссии. На борту оказалось до 9000 человек. «Вильгельм Густов тонул один час. Спаслось всего 904 человека. Гибель лайнера всполошила весь фашистский рейх. В стране был объявлен 3-дневный траур. Командир подводной лодки «С-13» объявлен «личным врагом Германии».

Потопление лайнера «Вильгельм Густав» было крупнейшей, но не единственной победой «С-13» в февральско-январском походе.

Оторвавшись от преследования, командир «С-13» приказал устранить полученные во время бомбежки глубинными бомбами повреждения, после чего подводная лодка продолжила поиск противника.

9 февраля 1945 года гидроакустик Шнапцев уловил шум винтов большого корабля, Маринеско, определив сторону движения противника, начал сближение с ним. Носовые торпедные аппараты были приготовлены к выстрелу. Почти сорок минут напряженного маневрирования, «С-13» снова со стороны берега заняла выгодное положение для залпа.

Маринеско приказал остановить дизеля, затем звучит команда: пли! Торпеды из аппаратов устремляются к цели и обе одновременно поражают цель. Корабль перевернулся через левый борт и пошел на дно. Только после войны стало известно, что был потоплен вспомогательный крейсер

«Генерал фон Штойбен» водоизмещением 14660 тонн. На нем находилось 3600 гитлеровских солдат и офицеров, спешивших на защиту Берлина. И на этот раз «С-13», благодаря искусственному маневрированию, осуществленному Маринеско, удалось уйти от противника. Так, только за один поход, подводная лодка «С-13» уничтожила суда общим водоизмещением свыше 40 тыс. тонн. И более чем 10 000 пассажиров.

За выдающиеся успехи, достигнутые в этом походе, семь человек экипажа лодки во главе с командиром, капитаном 3-го ранга Маринеско, были награждены орденами Красного Знамени. Весь остальной личный состав наградили орденами Отечественной войны и Красной Звезды.

Маринеско среди моряков всех флотов по праву считается подводником №1.

Подводники делали это в чрезвычайно сложных условиях ограниченного размерами и мелководностью театра военных действий. Делали высококвалифицированно, умело, дерзко, проявляя при этом чудеса мужества, героизма, самопожертвования во имя Родина, верности военной присяге и военно-морскому флагу, Отечеству.

Их пример – образец для подводников нынешнего поколения, всех воинов Вооруженных сил России, школа мужества и мастерства.

Отрывок из публикации бывшего моряка-подводника А. Н. Ханюкова «Атака века» (полную версию см. на okolica.net)

P.S. Спустя 45 лет, 6 мая 1990 года, после долгой и напряженной борьбы за честь и доброе имя прославленного командира-подводника со стороны общественности РФ, в том числе балтийцев, Александру Ивановичу Маринеско было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А. И. Маринеско: родился – 2 января 1913 г., скончался – 25 ноября 1963 г.

А. Н. Ханюков, бывший моряк-подводник