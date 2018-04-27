Чановский районный суд вынес приговор по уголовному делу (возбужденному в 2016 году на основании материалов прокурорской проверки, направленных в органы предварительного следствия в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) в отношении заместителя главы Чановского района 57-летней Нели Имшенной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

В суде установлено, что Имшенная в 2010 году предоставила в администрацию Чановского района заявление о включении ее в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 № 858.

Однако законных оснований на это у женщины не было; к заявлению Имшенная приложила копии паспортов членов своей семьи с отметкой о регистрации по месту жительства в Чановском районе (которые фактически уже не проживали по месту регистрации, а имели постоянное место жительства в г. Новосибирске), а также иные документы, выданные администрацией р.п. Чаны.

Администрацией Чановского района на основании указанных документов был сформирован список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, куда также была включена Имшенная. Список был направлен в Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, и в 2013 году Имшенная незаконно получила выплату в размере 1 257 000 рублей.

Суд приговорил Имшенную к 3 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом в размере 100 000 рублей). Кроме того суд обязал Имшенную возвратить Министерству сельского хозяйства Новосибирской области сумму причиненного вреда. Приговор не вступил в законную силу.