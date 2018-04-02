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02.04.2018 | 11:23
Информатор
157
Гость в студии - Анастасия Грачёва. Говорим о музыкальных экспериментах юности, разнице академического и эстрадного вокала, о том как распевается хор полиции и многом-многом другом￼
Приятного просмотра!
Источник:
Шоу "На заре" Авторадио Татарск
"День за днём" ОТС Татарск
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