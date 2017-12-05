Очень стремительно летят дни, месяцы, годы. Меняются многие обстоятельства в нашей жизни. А меняемся ли внутренне мы сами? Или мы такие же, как и 5, 10, 15, 20 лет назад? Замерли ли мы в одном положении или стараемся исправлять свои недостатки и дурные черты? А может быть, мы стали даже хуже?... Мы попросили нескольких читателей внимательно присмотреться к себе и рассказать как на духу о том, изменилось ли их мировоззрение за последние годы.

Ангелина, 43 года:

– Для меня важна стабильность, покой. Сейчас это главное. А меняют внутреннюю жизнь обычно внешние обстоятельства.

Сергей, 52 года:

– Изменился, стал жить по другим правилам, простил всех, с кем уменя когда-то были испорчены отношения, понял что наши вредные привычки – это большое зло. Не требую от окружающих слишком многого, как раньше.

Дарья, 30 лет:

– Главное изменение – обратилась к настоящей вере в Бога: не в абстрактное «что-то там есть», а в Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Стала воцерковляться.

Данила, 26 лет:

– На такие высокие темы не буду общаться. Я стараюсь никому не раскрывать своих чувств, мыслей и так далее.

Павел, 16 лет:

– В общем-то, мировоззрение особо не изменилось, но вера стала намного крепче.

Валентина, 63 года:

– В последние годы мне пришлось много передумать и понять. Всякие трагические события да и возраст, заставляют задуматься о важных мировоззренческих и духовных вещах. Я поздно пришла к вере, да и была не очень-то усердной в этих вопросах. А вот мои дети, как это ни странно, по этому пути пошли гораздо дальше. И теперь уже они влияют на меня. Некоторые вещи понимались и принимались с трудом, но все же я двигалась по этому пути: поняла, что нельзя жить только для себя, для своего материального благополучия, ста- раюсь делиться. Помня, что душа бессмертна, и ей нужно накапливать добрые дела, учусь любить ближних не на словах, а на деле: не злиться, не осуждать, хотя это бывает очень трудно. Обо всем вот так просто не расскажешь. Но надеюсь, что иду в правильном направлении.

Максим, 37 лет:

– Поставил для себя новую планку: стремлюсь к внутренним улучшениям. Стал бережнее относится ко времени, больше задумываться о жизни, понимаю, что время летит очень быстро.

Вячеслав, 44 года:

– Если честно, в последнее время ощущаю какое-то внутреннее беспокойство, стал скупее на чувства. Люди, в которых был уверен, не всегда оправдывают мои ожидания. Понимаю, что это не очень хорошо, пытаюсь пробудить в душе что-то светлое.

Анастасия, 19 лет:

– Мировоззрение поменялось благодаря многим событиям, которые сопутствовали мне после окончания школы. Во-первых, стала более скептичной в отношении примет, начала разбираться в вопросах религии. Этому сопутствовало моё близкое окружение. Также исчезла наивность касаемо уникальности примитивной массовой культуры, которая влияет на людей в современном мире. Я стала уверена, что человек сам выбирает, как ему поступать. Пришла к выводу, что главные вещи в жизни – самосовершен- ствование и любовь к ближним.

Елена, 34 года:

– Чем ближе хочешь быть к Богу (не дерзаю сказать, что крепче становится вера), тем светлее и радостнее становится жизнь. Люди стали роднее. Пережить предательство и низость теперь проще. Стала, наверное, терпимее и снисходительнее к людям. Все, что с тобой происходит – принимаешь легче, потому что знаешь – на все воля Божья, а если что-то не принимает сердце и разум, то нет отчаяния, т.к. знаешь, где искать укрепление и помощь! А к себе стараюсь быть строже, правда, плохо получается. А еще – стала больше ценить время – жаль тратить впустую или на какую-то глупость: лучше помолиться или почитать! А еще поняла – дети очень быстро растут! нужно ценить каждую секунду рядом с ними: читать, гулять, учить любоваться этим миром и радоваться тому, что имеешь! Также нужно обучать тому, что умеешь сам: готовить, вязать, играть на инструменте, сажать цветы и многому другому (кажется банальным, но это очень важно!)

Итак, время помогает нам стать другими или хотя бы понять, что нам необходимо стремиться к добру. На мой взгляд, если мы совсем уж не меняемся – это тревожный звоночек. И уж совсем не хочется говорить о неправильных жизненных выводах, которые могут буквально погубить людей: о цинизме, злобе, зависти, жестокости, эгоизме и т.п. Будем помнить, что каждому из нас жизнь дана не просто так. Нам нужно идти вперед: к свету, любви, доброте.

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в №3 за 2016 год