Чановский район прирастает новыми добрыми традициями. 25 ноября в Чанах состоялось открытие памятного места для молодоженов «Сердце влюбленных». Почетное право разрезать ленточку на открытии стелы выпало молодоженам Андрею и Анастасии Бабичевым, которые вошли в историю района как первооткрыватели новой традиции.

И данное почетное событие, как семейную легенду, супруги будут передавать из поколения в поколение. Чановская земля, их малая родина, будет придавать им силу и уверенность во всех делах и начинаниях. Молодоженов поздравили заместитель главы администрации Чановского района Валерий Алексеевич Говорунов, глава рабочего поселка Евгений Владимирович Довгань, начальник отдела ЗАГС Чановского района Елена Владимировна Демченко. Пусть памятное место для молодоженов, как магнит, еженедельно притягивает к себе новобрачных! Пусть здесь зарождаются самые заветные мечты влюбленных сердец. И пусть каждый маленький серебряный замочек символизирует рождение новой счастливой семьи!