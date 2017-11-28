Сколько в нашем городе замечательных учителей! Не так давно мне довелось познакомиться с еще одним удивительным педагогом – Натальей Николаевной Баронкиной. 25 лет она отдала 4-й школе, а сейчас репетиторствует и занимается с детьми из воскресной школы при храме Покрова Пресвятой Богородицы.

– Откуда к Вам пришла любовь к родному языку и литературе?

– Все пришло от родителей и от бабушки. Моя мама была учителем русского языка и литературы. Также на меня сильно повлияла бабушка. Это была настоящая бабушка: с 1900-го года рождения, у нее было 12 деток, 5 умерло, а 7 она «подняла», семья была очень работящей и прошла через трагические события нашей истории 20-го века. Она была верующим человеком, закончила всего 3 класса церковно-приходской школы, но при этом обладала хорошей грамотностью, очень любила читать и рассказывала мне чудесные сказки. Сейчас я понимаю, насколько это помогало моему детскому развитию – в них было много воспитательных моментов. Также у нас в семье была прекрасная традиция чтения вслух. Она воспринималась настолько естественно, что мне казалось в детстве, что абсолютно у всех так происходит.

– Вы захотели стать учителем уже в детстве?

– Кем я только не мечтала стать! И пожарным, и летчиком. Профессии, правда, все были героическими. «Головой», разумом я хотела быть врачом, но сердцем уже с детства была учителем. Это похожие профессии, потому что врач лечит тело, а учитель должен учить и лечить души детей. Врач дает клятву Гиппократа, и учитель тоже приносит клятву. Только в своем сердце. Поэтому в любой ситуации он стремиться помочь ребенку, понять его и не навредить.

– Как считаете, педагог – это профессия или призвание?

– Для меня это призвание и даже судьба. Это уникальная судьба, можно сказать, что выбор остался в жизни именно такой. С детства я росла в учительской среде, папа – учитель физики – не расставался с учебником по своему предмету и занимался им в любое свободное время, а мама моя была школьным преподавателем русского языка и литературы и моим классным руководителем. Они всегда говорили, что нужно уметь отдавать душу преподавательскому делу. Отношение обучению в семье было очень серезным. Дед, когда уходил на фронт, сказал бабушке: «С голоду помирай, а детей выучи». Выучила. Сама я всегда жила школой, детьми, всеми их интересами и проблемами. Чужих детей не бывает совсем, все эти дети – мои.

– Вы понимали, насколько это ответственная профессия?

– Понимала, потому что перед глазами у меня был пример моих родителей. Более того, меня это пугало. Мне казалось, что учитель должен уметь абсолютно все: и шить крестиком, и петь, и водить машину. Но затем мама объяснила мне, что гораздо важнее так направить детей, чтобы они сами захотели научиться. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто учил меня и в школе, и в институте, это были совершенно удивительные и прекрасные люди. Большое влияние на меня оказали преподаватели из НГПИ – бывшие фронтовики, профессионалы, умеющие очень серьезно и с душой относиться к своему делу. На моем жизненном пути встречались такие педагоги, которые искренне переживали за всех своих учеников, никогда не относились к ним равнодушно.

– Если педагог так привязывается к ребенку, не обидно потом, когда взрослый ученик покидает школьные стены?

– Дело в том, что между учителем и учеником остается крепкая духовная связь. К моей маме Раисе Павловне ученики приходили до самой смерти, хотя она 14 лет была парализована. Навещали, чтобы получить совет и долю почти материнской любви. Дети уходят из школы, но не из сердца учителя. И духовная связь остается до самого конца жизни.

– А в чем она может проявляться?

– Например, в том, что дети часто похожими становятся на своих учителей. Могу сказать об этом и по собственному опыту: на меня сильно повлияли все педагоги, которые работали со мной. Кроме того, даже после долгих лет разлуки ученик может прийти к любимой учительнице, как ко второй маме. И она, скорее всего, встретит его так, будто бы никакого расставания и не было.

– Как хороший учитель может оставаться одновременно и мамой, и учителем?

– Это удивительное искусство. Важно, чтобы учитель относился к детям с искренним вниманием, лаской, заботой, но при этом не должно существовать никакого панибратства, «похлопывания по плечу». Это достаточно тонкая грань в отношениях учителя и ученика. Хорошо, когда наставник одновременно и добрый, и строгий.

– За более чем 25 лет преподавания в школе много было трудных ситуаций?

– Мне было и легко, и трудно одновременно. Легкость дает любовь. Но было несколько сложных ситуаций с учениками, когда не можешь себя простить за какой-то неправильный шаг. Так больно видеть, что у детей что-то в дальнейшей жизни не складывается, возможно, из-за того, что ты сам что-то упустил. Я до сих пор сильно переживаю из-за прежних ситуаций.

– Какими самыми главными качествами должен обладать учитель, на Ваш взгляд?

– Нужно мужество и большая любовь. Но не та любовь, которая просто балует, любовь может быть и строгой, но созидающей. Еще необходимо не только говорить, но и уметь слушать и понимать. Даже молчание ребенка порой говорит о многом. Надо расшифровать.

– Чего сейчас не хватает, на Ваш взгляд, в школьной жизни?

– Мне кажется, что сейчас сильно не хватает совместных дел. Это должны быть не выдуманные задания, но реальные дела. Ведь раньше ученики вместе занимались и уборкой урожая, и дрова могли поколоть, и макулатуру собрать. Такая совместная деятельность сближает, сплачивает коллектив. Это развивает личность в нужном направлении, делает ее менее эгоистичной. А сейчас царит дух индивидуализма. Еще удивляюсь, куда делись многие негласные правила в ребячей среде! Например, о том, чтобы не ябедничать. У нас это никогда не поощрялось. И хотя моя мама была моей классной руководительницей, она никогда не «выспрашивала» меня о том, что происходит в классе.

– Что Вы можете посоветовать родителям?

– Во-первых, больше времени проводить со своими детьми. Я понимаю, что все устают, приходя с работы, что есть куча домашних дел, но все-таки чадам надо уделять времени. Хорошо бы вместе что-то читать или смотреть, а затем обсуждать. Это очень развивает ребенка. Вообще, детям сейчас не хватает внимания и они слишком одиноки. Только со временем они начинают отдаляться от родителей. Также нужно не бояться воспитывать в детях самостоятельность. Сейчас очень много опеки, и ребята вырастают совершенно неподготовленными к серьезной жизни, к принятию остветственности. Время изменилось, и родители небезосновательно переживают за своих чад. Как, например, отправить ребенка в крупном городе в школу одного? Одна моя знакомая нашла такой выход: отпускала ребенка, а сама тайно шла за ним и присматривала.

После нашего разговора я долго думал о том, насколько может быть чутким сердце учителя. Несправедливо забывать наших наставников, ведь они делились с нами не только знаниями, но и мудрой любовью.

Александр Николаев

Опубликовано в №49 за 2015-й год.



