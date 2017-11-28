Государственная инспекция труда в Новосибирской области провела плановую проверку соблюдения трудового законодательства в колхозе «Заря». По итогам проверки установлены нарушения трудового законодательства, в том числе выявлен факт не заключения трудового договора с 23 работниками. В связи с чем работодателю выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения, в отношении виновных лиц возбуждено административное производство.

Ситуация с легализацией трудовых отношений находится на контроле инспекции труда.