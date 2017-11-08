Нередко человек в своей жизни сталкиваются с необычными событиями и явлениями. Порой случается даже что-то такое, что совсем нельзя объяснить простым совпадением и слепой случайностью. Мы решили узнать у людей, происходили ли в их жизни чудеса.

Олеся, 34 года:

– Моему главному чуду уже 5 лет, её зовут Сашенька.

Арина, 15 лет:

– Были разные чудесные случаи и даже очень серьезные. Как-то давно мы пошли с двумя бабушками собирать грибы, и они меня попросили сбегать посмотреть, в какой стороне от нас находится железная дорога (по ней мы ориентировались). Я ушла не так далеко, но все-таки заблудилась, было очень страшно, просто невероятно. Я звала их, но безрезультатно. А потом, когда начала молиться, услышала их голоса.

Сергей, 56 лет:

– Врач Галыко спас меня от инсульта. Это случилось около 2,5 лет назад, ситуация была критическая. Вот и настоящее чудо. Спасибо ему!

Елена, 34 года:

– Чудо – это те люди, которые тебя окружают. Их внимание, забота, ум – вот это чудо. Еще чудом можно смело назвать то, что творит дружба и любовь. Они могут оживить мир. Конечно, было и много чудес в моей жизни очень личных, связанных с семьей.

Виктор, 23 года:

– Сразу вспомнил случай с дочкой. Однажды, когда мы переходили дорогу, я задумался и не особо смотрел по сторонам. И вдруг у меня вытянулась рука. Сама собой. В этот момент перед нами пронеслась машина. Получилось, что рукой я непроизвольно остановил дочурку… Бы-

вали и другие случаи, когда какой-то внутренний голос помогает. Например, торопишься в храм на службу или на важную встречу и видишь, что не успеешь по времени, но, несмотря ни на какие обстоятельства, успеваешь.

Валентина, 14 лет:

– Одно чудо точно помню. Оно произошло в Бердском водохранилище. Я спокойно плавала, а потом начала тонуть, потому что прямо у меня под ногами оказалась ямка. Я погружалась туда и начала молиться, чтобы Бог помог. Неведомым образом я выплыла почти сразу. Вот так.

Галина, 59 лет:

– Однажды во время отпуска я собралась навестить родителей, купила билет, но неудачно, очень сокрушалась, что могла бы еще день побыть на малой родине, а придется уезжать раньше. А потом махнула рукой: будь что будет, значит, так Господь распорядился, все в Его воле. И спокойно отдыхала. А когда собралась уезжать, внимательно посмотрела билет, и оказалось, что он у меня – на нужную дату. Просто я неправильно посчитала, не учла, что 23.00 по Москве – это 2 часа ночи следующего дня по новосибирскому времени. Может, для других это и не чудо. Но ко мне не раз приходила помощь, когда я полагалась на волю Бога. Были и другие случаи, когда я обращалась к Нему и получала просто невероятную помощь, но это очень личные истории.

Владимир, 62 года:

– Я раньше сильно пил, а теперь уже 9 лет я не пью, а увлекаюсь рыбалкой (это мое главное хобби). На работе, конечно, держался в те времена, но все деньги уходили, и внутренне было очень тяжело. Если бы не жена, я никогда бы сам не справился с зависимостью, она помогла. Курить вот только пока не могу бросить, стаж большой уже: с 68 года начал. Если брошу – будет еще одно чудо.

Светлана, 28 лет:

– Для меня, например, каждый день – это чудо.

Татьяна, 36 лет:

– Да, конечно, причем не один раз! После того, как я сходила к Матронушке и попросила ее обратиться к Всевышнему с молитвой обо мне, сразу начались чудеса. Я познакомилась с мужем и нашла работу. Удивительное чудо, когда тебе Бог дает награду после того, как ты осознаешь и просишь прощение за какой-то грех!Однажды, чтобы выиграть в интернет-конкурсе, я пошла на хитрость: начала прибавлять лайки, чтобы выиграть. Я выиграла, но отказалась от приза, потому что благодаря внушению мужа до меня дошло, что нельзя поступить нечестно. Тогда я пошла на исповедь, стало легко-легко. А через несколько месяцев нам было послано чудо: мы выиграли путешествие к морю. Бывает и так. А вообще, мы замечаем это нечасто, но каждый раз, когда происходит что-то хорошее – это маленькое чудо. И это надо ценить.

Людмила, 41 год:

– В детстве был один случай очень удивительный. Нашу собаку сбила машина. Уже собирались ее похоронить. И тогда я впервые обратилась с молитвой к Богу. Обещала, что буду хорошо учиться и слушаться родителей, только бы собачка ожила. После этого в дом забегает счастливая мама и кричит, что Жучка очнулась. После этого собака прожила. Чудеса рядом с нами. Они повсюду. Самые-самые разные... Как суметь их увидеть? Наверное, человек должен научиться ценить каждое мгновение своей жизни и благодарить за всё Бога – тогда у него будет шанс







Чудеса рядом с нами. Они повсюду. Самые-самые разные... Как суметь их увидеть? Наверное, человек должен научиться ценить каждое мгновение своей жизни и благодарить за всё Бога – тогда у него будет шанс наблюдать их постоянно.