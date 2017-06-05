В 2017 году вышел в свет авторский сборник замечательного поэта и прозаика, нашего земляка Юрия Галёва "Прошлое. До востребования".В сборник вошли стихи, рассказы и повести автора.

«Свой второй сборник я решил назвать «Прошлое. До востребования». Почему такое название? Во-первых, так называется один из моих рассказов. В нём я попытался с позиций сегодняшнего дня, с высоты своего немалого возраста, отягощённого некоторым жизненным опытом, взглянуть на ушедшую эпоху, в которой и я был другим, поскольку находился в так называемом «нежномвозрасте», да и эпоха была совсем другая, совершенно не похожая на нашу. Ностальгия по прошлому иногда рождает фантастическое желание: если не вернуться туда, то хотя бы взглянуть на него со стороны или написать письмо. Но куда? В прошлое. Кому? До востребования. Мотивами этой же идеи пронизан сюжет моего другого рассказа «Снимок на фоне забытой лодки», напечатанного в первом сборнике «Где деревенский квас вкусней крюшона». Во-вторых, большинствомоихстихови рассказов своими сюжетами и размышлениями обращены не только в моё собственное прошлое, но и в прошлое моей семьи, моей страны. Например, повесть «Верой и правдой» рассказывает об истории моей семьи, а точнее судьбе прадеда, участника трёх войн. И даже в сатирическом рассказе «Художественныйсвист»япопытался показать весь абсурд нашего недавнего перестроечного и постперестроечного прошлого. Многие стихи рождались в минуты обострения неприятия современной мне действительности, а также неприятия себя самого в этой действительности, и тогда именно через стихи я начинаю искать отдушину в прошлом. Как бы там ни было, судить обо всём, что написано в этой книге, тебе, мой дорогой читатель», - пишет в предисловии Юрий Галёв.



Недавно Юрий Галёв со стихотворением «Два героя» стал лауреатом заочного конкурса «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» в рамках XXV Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия – 2017». На сайте фестиваля проходит народное голосование, которое закончится 13 июня. Проголосовать за произведение Юрия Владимировича можно здесь www.grinlandia.ru/konkurs/vote/osnovnoy-konkurs-laureaty-2017

