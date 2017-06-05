В сборник вошли стихи, рассказы и повести автора.
«Свой второй сборник я решил назвать «Прошлое. До
востребования». Почему такое название? Во-первых, так называется один из моих рассказов. В нём я попытался с позиций
сегодняшнего дня, с высоты своего немалого возраста, отягощённого
некоторым жизненным опытом, взглянуть на
ушедшую эпоху, в которой и я был другим, поскольку находился в так называемом «нежномвозрасте», да и эпоха была совсем другая, совершенно не
похожая на нашу. Ностальгия по прошлому иногда рождает фантастическое
желание: если не вернуться туда, то хотя бы взглянуть на него со стороны или
написать письмо. Но куда? В прошлое.
Кому? До востребования. Мотивами этой же идеи пронизан сюжет моего другого
рассказа «Снимок на фоне забытой лодки», напечатанного в первом сборнике «Где
деревенский квас вкусней крюшона». Во-вторых, большинствомоихстихови рассказов своими сюжетами и
размышлениями обращены не только в моё
собственное прошлое, но и в прошлое моей семьи, моей страны. Например, повесть «Верой и правдой»
рассказывает об истории моей семьи, а точнее судьбе прадеда, участника трёх
войн. И даже в сатирическом рассказе «Художественныйсвист»япопытался показать весь абсурд нашего недавнего перестроечного и постперестроечного
прошлого. Многие стихи рождались в минуты обострения неприятия
современной мне действительности, а также неприятия себя самого в этой действительности,
и тогда именно через стихи я начинаю искать отдушину в прошлом. Как бы там ни
было, судить обо всём, что написано в этой книге, тебе, мой дорогой читатель», - пишет в предисловии
Юрий Галёв.
Недавно Юрий Галёв со стихотворением «Два героя» стал
лауреатом заочного конкурса «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» в рамках
XXV Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия – 2017». На сайте
фестиваля проходит народное голосование, которое закончится 13 июня.
Проголосовать за произведение Юрия Владимировича можно здесь www.grinlandia.ru/konkurs/vote/osnovnoy-konkurs-laureaty-2017