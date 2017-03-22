В коррекционной школе учатся дети с заболеваниями позвоночника. Две трети занимаются лёжа. Для этого приспособили обычные медицинские кушетки. Плечи поддерживает деревянная подставка. Вместо столешницы - кусок оргстекла. Такое учебное место сложно назвать удобным. Директор - сам врач-ортопед. Уже давно думал, как модернизировать кушетку. Прошлой осенью выдал техзадание ученикам второй гимназии. Проект разработал одиннадцатиклассник.

Яков Гуськов, Ученик гимназии № 2 Новосибирска: «Это наш школьный 3D-принтер, на нем мы печатаем свои проекты. На нем я напечатал и вот этот образец кушетки. На ней все поднимается, как на реальной модели. Сначала сделать все измерения и только потом делать 3D-модель».

Разработка оказалась настолько грамотной, что её запустили в производство почти без доработок. В компании, выпускающей медицинскую мебель. Первую партию - 50 штук - уже собрали. В коррекционную школу их привезут на этой неделе. Удивительно, но до сих пор специальных парт для детей с заболеваниями позвоночника, в нашей стране не производили.