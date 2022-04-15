Почта создала новый бренд – «Почтовая марка». Первые наименования товаров поступили в продажу в почтовые отделения 39 регионов страны, в том числе Новосибирской области. Все продукты под новым брендом производят российские компании.

Логотип нового бренда напоминает почтовую марку: обыгрывается двойное значение слова – марка как привычный почтовый элемент и как название торгового знака. Для фона упаковки специалисты выбрали фирменный синий цвет Почты. Акцент дизайна сделан на изображение продукта или его главного ингредиента и крупную типографику. Дизайн-решение разработала маркетинг-команда Почты.

Продукты под новым брендом уже можно приобрести в почтовых отделениях 39 регионов России. Это варенье из клюквы или лимона с имбирем, сушки, печенье с изюмом, крендели и хлебные палочки. Позже в этом году в продажу также поступят крупы, макаронные изделия, безалкогольные напитки, консервы, бытовая химия и товары для дома. Всего в линейку собственной торговой марки постепенно войдет около 200 наименований товаров от российских производителей.

«Первые собственные товары с логотипом Почты появились в продаже в 2017 году, и с тех пор спрос на них стабильно растет. Именно поэтому мы решили сделать следующий шаг и запустить собственную торговую марку под новым, но связанным с Почтой брендом и с более широким ассортиментом. Нам важно, чтобы на полках отделений клиенты видели качественные российские товары по приемлемым устойчивым ценам, так что поддержка отечественных поставщиков – одна из ключевых задач этого запуска. При этом Почта как заказчик определяет требования к товарам, контролирует качество производимых продуктов и ставит свой знак одобрения на каждом продаваемом экземпляре», - комментирует заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле Алексей Лаптев.

В 2021 г. прибыль от продажи товаров с логотипом Почты России выросла на 19% относительно 2020 г., а товарооборот вырос на 25%. Основной прирост произошел за счет продаж продуктов питания – они составляют 50% от общего объема продаж. Самая популярная категория – шоколад, на втором месте – брендированные игрушки. Чаще всего клиенты покупают модель грузовика КАМАЗ и радиоуправляемую модель машины курьерской службы EMS.