22 апреля государственный театр «На окраине» из Карасука выступит в Татарске на сцене РДК «Родина».

По традиции в апреле артисты театра «На окраине» отправляются в большой гастрольный тур по районам Новосибирской области. В этом году он приурочен к объявленному Президентом Году культурного наследия и празднованию 85-летнего юбилея Новосибирской области. «Гастроли – это всегда особое время для театра. Своеобразная проверка, ведь артистам приходится работать на другой площадке, завоёвывать нового зрителя. А ещё это возможность показать работы зрителю не только своего района», - говорит главный режиссёр театра Александр Кобец.

Зрителям покажут простой, добрый и весёлый спектакль по пьесе Степана Лобозёрова «Семейный портрет с посторонним». Добрая и наивная история о жизни и нравах целого поколения ушедшей эпохи, в которой все такое узнаваемое, близкое, понятное, нелепое и горько-смешное, как сама наша жизнь. Сюжет анекдотический: художник Виктор приезжает из города оформить местный клуб к празднику, кладовщик Мишка заселяет его в «гостиницу» - комнату в частном доме, которую хозяева сдают приезжим. Приведший художника Мишка обнаруживает, что тому приглянулась дочь хозяев, а он сам за ней ухаживает. Из ревности он сочиняет её простодушным родителям и бабке, что художник психически ненормальный и с ним надо осторожнее... Художнику же врёт, что вся семья побывала в дурдоме...

Показ спектакля состоится 22 апреля в 18.00. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте, а также в день показа в РДК в кассе театра. Цена – 300 руб. Возрастное ограничение - 12+.