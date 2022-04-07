Как отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, на ажиотажный спрос, пусть даже искусственно созданный, нужно оперативно реагировать и показывать людям, что дефицита продукта нет, на складах есть запас, в торговые сети поставки осуществляются бесперебойно

«Мы тесно сотрудничаем в этом направлении с оптовыми поставщиками и с заводами-производителями. Период, когда наблюдалось отсутствие сахара на полках некоторых магазинов, был обусловлен как раз искусственным повышенным спросом — кроме того, быстрее раскупался продукт по минимальной цене. В настоящее время ситуация стабилизируется, мы ожидаем снижение спроса, а также снижение цены», — подчеркнул Андрей Гончаров.

Неделю назад в регион поступили 500 тонн сахара, ожидается ещё 2 тысячи тонн.