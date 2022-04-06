Корреспонденты «Вестей» зашли в три сетевых магазина - сахар обнаружили только в одном. На другие продукты цены тоже выросли. Насколько? Данные регионального Минпромторга. Ведомство в ежедневном режиме анализирует цены в сетевых магазинах. Причем по каждому продукту отслеживают динамику на самые дорогие и недорогие товары.

И вот как изменились цены за 1 месяц, март. Сахар действительно подорожал. Самый дешевый на 13 процентов, он теперь стоит минимум 80 рублей. Самый дорогой - 90.

Но сахар не лидер инфляционной гонки. Лук - чемпион. На 44 процента подорожал самый дешевый репчатый. Его можно найти сетевых магазинах только по 40 рублей. На 30 процентов подорожала соль - до 19 рублей. Морковь, вермишель и капуста все выросли в цене более чем на 10 процентов. Чуть меньше, но тоже ощутимо: яйца, гречка, масло. Самые дешевые яйца, если верить официальным данным, в магазинах теперь по 77 рублей. Гречка по 105. И почти 120 рублей стоит подсолнечное масло. Хотя все мы помним, еще пару месяцев назад можно было купить дешевле 100 рублей, если выбирать по акции.

Это, что называется, о плохом. А о хорошем - есть продукты, которые подешевели. Среди них молоко, сбавило в цене за месяц 5 процентов. И теперь его можно купить за 72 рубля. Все равно дорого, но чуть дешевле. Меньше стоят сосиски, свинина, говядина. А лидеры -рыбные консервы.