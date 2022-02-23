В Новосибирской области во время сессии Совета депутатов Колыванского района 19 февраля 2022 года произошёл необычный инцидент – прямо во время заседания в зал вошли люди в белых халатах, представившиеся психиатрической бригадой. Приехали они якобы для того, чтобы госпитализировать депутата-самовыдвиженца Виктора Коваленко.



«Поступила жалоба, что данный гражданин – Виктор Петрович – показывает неадекватное поведение. У нас есть заявление от его жены об освидетельствовании без его согласия. У мужчины есть признаки психиатрического заболевания», - говорит под смех присутствующих «медик» на видео, опубликованном на канале в YouTube депутатом Алексеем Астафьевым. Отметим, что ролик набрал уже свыше 600 просмотров.

Виктор Коваленко на предложение проехать с людьми в белых халатах отказался и пригрозил им судом. Те передали ему бумаги и поспешно удалились.

Ситуацию официально прокомментировали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

«Во-первых, в регионе нет медицинской организации с названием \"Областная психиатрическая больница\". Медицинскую помощь по психиатрическому профилю оказывает \"Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3\". Во-вторых, у психиатрической больницы нет собственной выездной службы. Подобные вызовы обслуживают специализированные психиатрические бригады скорой медицинской помощи. На сессию совета депутатов Колыванского района сотрудники отделения скорой помощи Колыванской ЦРБ, как и медики станции скорой помощи Новосибирска не выезжали», - заявили в ведомстве.

Таким образом, подчеркнули в региональном Минздраве, психиатрическая служба Новосибирской области к данному инциденту отношения не имеет.

В настоящее время остаётся большой загадкой – кто организовал приезд людей, которые, по всей видимости, оказались обыкновенными актёрами, и зачем это вообще кому-то понадобилось.



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