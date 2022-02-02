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02.02.2022 | 12:19
Информатор
228
Герой нового выпуска - Марина Шерстнёва, директор Первомайской школы им. Героя Советского Союза А.С. Ерёмина
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Источник:
День за днем
Непослушник
Лыжня России в Новосибирской области пройдёт без детей
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