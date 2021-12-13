На оперативном совещании под руководством Губернатора Андрея Травникова рассмотрели предложения Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области по введению дополнительных мер противодействия распространению коронавируса в регионе.

Руководитель Управления РПН по Новосибирской области Александр Щербатов уточнил, что эпидемиологическая ситуация в нашем регионе остается непростой: за прошедшую неделю зафиксировано 2738 случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, что всего на один процент меньше предыдущей недели. Подобная ситуация – с отсутствием значительного снижения – сохраняется уже четыре недели, подчеркнул главный санитарный врач области. Поэтому важно продолжать действия ограничительных профилактических мероприятий.

В частности, Александр Щербатов предложил продлить режим повышенной готовности и расширить перечень организаций, допуск в которые осуществляется только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или справку о перенесенной коронавирусной инфекции в течение предыдущих шести месяцев.

Речь идет об учреждениях сферы услуг – парикмахерских, салонах красоты, косметических, массажных и SPA-салонах. Также специалисты РПН предложили на период проведения предновогодних и новогодних мероприятий приостановить предоставление детских развлекательных услуг, в том числе, в детских игровых комнат и развлекательных центров. Введение подобного дополнительного ограничения связано с ростом заболеваемости детей как новой коронавирусной инфекцией, так и сезонными ОРВИ.

Предложено изменить и условия работы круглогодичных детских оздоровительных лагерей: персонал должен иметь справки о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 в течение полугода, а все дети – протестированы на наличие новой коронавирусной инфекции.

«Эти предложения уже были обсуждены и поддержаны на заседании оперативного штаба, и я их тоже поддерживаю, – подчеркнул Губернатор. – Новые меры необходимы, но, чтобы все успели подготовиться, нужно утвердить вступление в силу этих ограничений с 20 декабря. Считаю необходимым остановить работу детских развлекательных центров и комнат в период зимних каникул, чтобы не допускать скученность детей в малых помещениях, где трудно обеспечить соблюдение мер санитарной безопасности. Это важно на фоне роста заболеваемости детей ковид-инфекцией и ОРВИ», – отметил Андрей Травников.

Также глава региона поручил заместителю Губернатора Сергею Сёмке подготовить предложения о поддержке тех предприятий и организаций, которые полностью прекратят свою работу в озвученный РПН период. Параллельно Андрей Травников внес дополнительное предложение о снятии ограничений по заполняемости залов кафе и ресторанов, в том числе, при расстановке столов и посадочных мест, на фоне создания в заведениях общепита COVID-free территорий, благодаря ранее введенным ограничительным мерам.

Режим повышенной готовности в регионе необходимо продлить на весь период зимнего эпидсезона, уточнил Андрей Травников.