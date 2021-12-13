Действие системы QR-кодов с 20 декабря будет распространено на организации сферы услуг, а работа детских развлекательных центров и комнат – приостановлена в период новогодних каникул. Параллельно на региональном уровне – по поручению Губернатора – разработают новые меры поддержки для учреждений, которые временно приостановят работу.
На оперативном совещании под руководством Губернатора Андрея Травникова рассмотрели предложения Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области по введению дополнительных мер противодействия распространению коронавируса в регионе.
Руководитель Управления РПН по Новосибирской области Александр Щербатов уточнил, что эпидемиологическая ситуация в нашем регионе остается непростой: за прошедшую неделю зафиксировано 2738 случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, что всего на один процент меньше предыдущей недели. Подобная ситуация – с отсутствием значительного снижения – сохраняется уже четыре недели, подчеркнул главный санитарный врач области. Поэтому важно продолжать действия ограничительных профилактических мероприятий.
В частности, Александр Щербатов предложил продлить режим повышенной готовности и расширить перечень организаций, допуск в которые осуществляется только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или справку о перенесенной коронавирусной инфекции в течение предыдущих шести месяцев.
Речь идет об учреждениях сферы услуг – парикмахерских, салонах красоты, косметических, массажных и SPA-салонах. Также специалисты РПН предложили на период проведения предновогодних и новогодних мероприятий приостановить предоставление детских развлекательных услуг, в том числе, в детских игровых комнат и развлекательных центров. Введение подобного дополнительного ограничения связано с ростом заболеваемости детей как новой коронавирусной инфекцией, так и сезонными ОРВИ.
Предложено изменить и условия работы круглогодичных детских оздоровительных лагерей: персонал должен иметь справки о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 в течение полугода, а все дети – протестированы на наличие новой коронавирусной инфекции.
«Эти предложения уже были обсуждены и поддержаны на заседании оперативного штаба, и я их тоже поддерживаю, – подчеркнул Губернатор. – Новые меры необходимы, но, чтобы все успели подготовиться, нужно утвердить вступление в силу этих ограничений с 20 декабря. Считаю необходимым остановить работу детских развлекательных центров и комнат в период зимних каникул, чтобы не допускать скученность детей в малых помещениях, где трудно обеспечить соблюдение мер санитарной безопасности. Это важно на фоне роста заболеваемости детей ковид-инфекцией и ОРВИ», – отметил Андрей Травников.
Также глава региона поручил заместителю Губернатора Сергею Сёмке подготовить предложения о поддержке тех предприятий и организаций, которые полностью прекратят свою работу в озвученный РПН период. Параллельно Андрей Травников внес дополнительное предложение о снятии ограничений по заполняемости залов кафе и ресторанов, в том числе, при расстановке столов и посадочных мест, на фоне создания в заведениях общепита COVID-free территорий, благодаря ранее введенным ограничительным мерам.
Режим повышенной готовности в регионе необходимо продлить на весь период зимнего эпидсезона, уточнил Андрей Травников.
Руководитель Управления РПН по Новосибирской области Александр Щербатов уточнил, что эпидемиологическая ситуация в нашем регионе остается непростой: за прошедшую неделю зафиксировано 2738 случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, что всего на один процент меньше предыдущей недели. Подобная ситуация – с отсутствием значительного снижения – сохраняется уже четыре недели, подчеркнул главный санитарный врач области. Поэтому важно продолжать действия ограничительных профилактических мероприятий.
В частности, Александр Щербатов предложил продлить режим повышенной готовности и расширить перечень организаций, допуск в которые осуществляется только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или справку о перенесенной коронавирусной инфекции в течение предыдущих шести месяцев.
Речь идет об учреждениях сферы услуг – парикмахерских, салонах красоты, косметических, массажных и SPA-салонах. Также специалисты РПН предложили на период проведения предновогодних и новогодних мероприятий приостановить предоставление детских развлекательных услуг, в том числе, в детских игровых комнат и развлекательных центров. Введение подобного дополнительного ограничения связано с ростом заболеваемости детей как новой коронавирусной инфекцией, так и сезонными ОРВИ.
Предложено изменить и условия работы круглогодичных детских оздоровительных лагерей: персонал должен иметь справки о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 в течение полугода, а все дети – протестированы на наличие новой коронавирусной инфекции.
«Эти предложения уже были обсуждены и поддержаны на заседании оперативного штаба, и я их тоже поддерживаю, – подчеркнул Губернатор. – Новые меры необходимы, но, чтобы все успели подготовиться, нужно утвердить вступление в силу этих ограничений с 20 декабря. Считаю необходимым остановить работу детских развлекательных центров и комнат в период зимних каникул, чтобы не допускать скученность детей в малых помещениях, где трудно обеспечить соблюдение мер санитарной безопасности. Это важно на фоне роста заболеваемости детей ковид-инфекцией и ОРВИ», – отметил Андрей Травников.
Также глава региона поручил заместителю Губернатора Сергею Сёмке подготовить предложения о поддержке тех предприятий и организаций, которые полностью прекратят свою работу в озвученный РПН период. Параллельно Андрей Травников внес дополнительное предложение о снятии ограничений по заполняемости залов кафе и ресторанов, в том числе, при расстановке столов и посадочных мест, на фоне создания в заведениях общепита COVID-free территорий, благодаря ранее введенным ограничительным мерам.
Режим повышенной готовности в регионе необходимо продлить на весь период зимнего эпидсезона, уточнил Андрей Травников.
Источник: Правительство НСО