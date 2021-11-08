В сентябре в отделении УФССП России по Новосибирской области возбудили исполнительное производство по предоставлению отдельной благоустроенной квартиры в р.п. Мошково.

Ранее дом, в котором жила гражданка, снесли, так как он был непригоден для проживания. Женщине предоставили временное жилье — комнату в общежитии. Позднее она вернулась на прежнее место, где вместо дома были только руины и покосившиеся сарай с баней без электричества.

Тем временем женщине предложили заселиться в благоустроенную однокомнатную квартиру. Но 59-летняя сибирячка написала отказ от жилого помещения, ссылаясь на то, что поблизости нет магазинов и аптек.

Судебный пристав отделения Елена Денисевич побеседовала с женщиной, рассказала о доступности социальной инфраструктуры в районе и пыталась ее уговорить переехать в светлую квартиру. Но женщина всячески сопротивлялась, аргументируя это тем, что не представляет куда поселит 20 выращенных кур и где хранить несколько мешков картошки. После беседы и уговоров судебным приставом, гражданка все же согласилась принять предложение и подписала договор социального найма жилого помещения. На момент публикации женщина все-таки заселилась в квартиру.