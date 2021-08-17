В первом полугодии 2021 г. от онкологических заболеваний умерли 3 013 жителей Новосибирской области, за аналогичный период прошлого года – 3 246 человек.

«За последние 10 лет показатель снизился на 45,1%. Относительно 2020 года этот показатель снизился на 8%. Тенденция к снижению намечена», – сообщил на пресс-конференции главный специалист онколог Минздрава Новосибирской области, заместитель главного врача областного онкодиспансера Вадим Захаров.

Он отметил, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, введенных для ее сдерживания ограничительных мер очень много пациентов не пришли к врачам вовремя. Население пренебрегает диспансеризацией и профилактическими осмотрами, и, как следствие, снизилась выявляемость онкологических заболеваний – за 6 месяцев этого года онкологическое заболевание нашли у 5390 человек, это на 1300 человек меньше, чем годом ранее. Но и те, у кого уже был ранее диагностирован рак, недостаточно внимательны к своему здоровью. Так, среди 81 тысячи пациентов, которые стоят на диспансерном учете у онколога, в этом году прошли обследование всего 30%.

Тем не менее, в Новосибирской области достаточно высокий показатель так называемой пятилетней выживаемости – удельного веса пациентов, которые стоят на диспансерном учете 5 лет и более от момента окончания специального лечения, – 60,3% при нормативе 55,7%.

В структуре заболеваемости в регионе на первом месте по-прежнему рак кожи, в структуре смертности – рак легкого (17%). Много новосибирцев умирает от рака молочной железы и колоректального рака.