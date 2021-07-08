Сергей Мацепуро – пожарный на отдельном посту пожарно-спасательной части (ПСЧ) №15 Главного управления МЧС России по Новосибирской области, расположенном в Ленинском районе города. В этом году его трудовой стаж в чрезвычайном ведомстве уже «перевалит» за 29 лет. По словам Сергея, он никогда не думал, что будет работать в пожарной охране – так сложились обстоятельства.

«Когда служил в армии, увидел объявление о работе в пожарной части. Позвонил туда, а через два часа меня уже ждали. Заместитель начальника части завел в свой кабинет, начал рассказывать о специфике работы. Вскоре я уже написал заявление. На момент демобилизации принес паспорт, трудовую книжку – и началось, – с улыбкой вспоминает Сергей, – вся моя жизнь связана с пожарной охраной: прошел от рядового до прапорщика, от пожарного до командира отделения. Благородная профессия, связана со спасением людей, и я считаю, что это хорошая работа».





После дежурства дома ждет его супруга и дети. Сергей и Ольга Мацепуро поженились в декабре 1996 года. Скоро семья отметит уже серебряную свадьбу – 25 лет. За годы совместной жизни у них родились 14 детей.

«Он мне рассказывает разные истории, я такого раньше не слышала от него, по крайней мере. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я в это верю», – добавляет Ольга.

У семьи Мацепуро есть мечта – построить большой двухэтажный дом, где можно было бы свободно проводить время всем вместе. Сейчас некоторые дети уже взрослые – старшему сыну 23 года, он живет отдельно. Семья любит совместные путешествия. Когда Мацепуро жили на крайнем Севере, им не хватало природы и комфортного климата, зато сейчас при первой же возможности выезжают за город. Еще Сергей мечтает о собственном автобусе, чтобы все помещались в одном автомобиле – сейчас же удается передвигаться на двух легковых машинах, и то по очереди – только 10 человек.





«Тыл у меня надежный. И поддержку ощущаю, супруга действительно заботится обо мне, когда я собираюсь на смену. Что взять на работу, я даже не думаю об этом. Она все приготовит и, если надо, в сумку положит. Молодец она у меня», – делится Сергей.

Коллеги Сергея знают, что у него такая большая семья. Кто-то подшучивает, а кто-то восхищается. Несмотря на график – сутки через трое – свободного времени не так уж и много: дети часто просят куда-нибудь съездить.

У семейной пары девять сыновей и пять дочерей. Сергей признается, что всегда хотел, чтобы мальчиков было больше: как воспитывать и чему учить их он знает, а вот что с девочками делать, непонятно было сначала. Всё пришло с опытом.

«Раньше не думала как-то, а сейчас понимаю, что папа крутой на самом деле. У него очень опасная профессия. Мы всегда волнуемся за папу. Он у нас сильный, смелый, отважный, понимающий – самый лучший», – рассказывает старшая дочь Настя.

Семья Мацепуро ведет активный образ жизни, постоянно участвует в различных конкурсах, спектаклях – они даже семейный гимн написали. Как признаются супруги, у них есть несколько секретов счастливой совместной жизни.

«Когда молодые люди женятся, конечно, они любят друг друга. А вот сохранить любовь, пройдя через все сложности, неурядицы жизни – сложнее. Для этого нужно прощать, мы же все люди. Я часто бываю не прав, но мне не стыдно попросить прощение. И второе, самому научиться прощать, не давать место негативу в жизни своей. При конфликте нужно остановиться и пересмотреть ситуацию. Где-то смириться. Пусть лучше я останусь обиженным, но лишь бы у нас было все хорошо. Мы все-таки одно целое», – делится опытом Сергей Мацепуро.

Его супруга Ольга лишь добавляет, что не бывает идеальных семей, но стараться к гармоничным отношениям нужно всегда.

Сергей Мацепуро служит в пожарной охране с 1992 года. С каждой смены его ждет большая семья – супруга и 14 детей. В день семьи, любви и верности Сергей рассказал, как совмещает две работы – пожарного и отца многодетной семьи.