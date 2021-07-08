С 1 июля Пенсионный фонд начал прием заявлений на новые ежемесячные выплаты беременным женщинам и одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей в возрасте 8–16 (включительно) лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности.

ВНИМАНИЕ! Важным условием для получения новых пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. В Новосибирской области этот показатель на 2021 год составляет 12 284 рубля на каждого члена семьи. Выплаты устанавливаются с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Размер выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой на детей речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ. КТО ИМЕЕТ ПРАВО

Ежемесячное пособие устанавливается женщинам, вставшим на учет в мед организации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель). Выплата устанавливается, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения.

Женщины, вставшие на учет до 1 июля, также имеют право на установление данной выплаты (при соблюдении остальных условий). Пособие в данном случае будет назначаться с месяца обращения за ним.

На установление данной выплаты имеют право не только работающие женщины, но и женщины, которые не работают, если соблюдено правило «нулевого дохода» (см ниже).

СРОКИ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

Ежемесячное пособие назначается при условии наличия беременности сроком не менее двенадцати недель и выплачивается до родов:

- с месяца постановки на учет, но не ранее наступления шести недель беременности, если мама обратилась в течение 30 дней с момента постановки на учет,

- с месяца обращения, если мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет.

В Новосибирской области размер пособия в текущем году составит 6 527 рублей. Выплата будет осуществляться через кредитные учреждения на расчетный счет, указанный заявителем.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ДЛЯ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

Право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет возникает у семей, имеющих среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, установленного на душу населения в субъекте РФ по месту жительства:

- у единственного родителя (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) или опекуна (попечителя), в случае, если ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей;

- у родителя (законного представителя) ребенка, в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов.

ВАЖНО! Уплата или неуплата алиментов не является причиной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт судебного решения о назначении алиментов.

При назначении выплаты применяется комплексная оценка нуждаемости.

Пособие выплачивается на каждого ребенка указанной возрастной категории, в отношении которого действует судебное решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем. Если в семье двое и больше детей в возрасте от 8 до 17 лет, для получения ежемесячной выплаты на каждого из них заполняется одно общее заявление, если в отношении каждого имеется право на выплату.

СРОКИ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ

Ежемесячное пособие назначается со дня достижения ребенком возраста 8 лет, если обращение за назначением указанного пособия последовало не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком такого возраста (не ранее 01.07.2021), в остальных случаях – со дня обращения за назначением указанного пособия и до достижения им возраста 17 лет.

Устанавливается данное пособие на 1 год и продлевается по заявлению. Размер пособия составляет 50% величины прожиточного минимума для детей в субъекте РФ- 6 364,5 руб.

КАКИЕ ДОХОДЫ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВА НА ВЫПЛАТЫ

Оценка нуждаемости подразумевает оценку не только доходов, но и имущества семьи, то есть учитываются недвижимость, автотранспорт, земельные участки и т.д. Полный перечень учитываемого имущества можно найти на сайте Минтруда РФ.

В период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи в обязательном порядке должен быть либо был заработок (доход, в который включаются доход от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии и т.д.), либо объективные причины его отсутствия (правило «нулевого дохода»). К таковым относятся уход за детьми до 3-х лет, уход за нетрудоспособными гражданами, обучение на очной форме для лиц моложе 23-х лет, срочная служба в армии, прохождение длительного лечения, нахождение на учете в службе занятости по безработице и ряд других причин.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТЫ

Заявления удобнее всего подать в электронном виде через портал госуслуг (ЕПГУ).

Подать заявление можно также, обратившись в клиентскую службу ПФР.

Перечень документов, необходимых для установления выплат, а также Порядок их установления утверждены Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2021 года.

Пресс-служба Отделения ПФР по Новосибирской области