В первые девять дней мая 2021 г. на территории Новосибирской области произошло 31 дорожно-транспортное происшествие, в которых 4 человека погибло и 34 получили травмы различной степени тяжести.

По видам ДТП распределились следующим образом: 18 столкновений транспортных средств, 5 случаев съезда с дороги, 3 наезда на пешеходов, по два случая наезда на препятствие и стоящее транспортное средство, один наезд на велосипедиста.

Так, 8 мая около 16.00 часов в Колыванском районе водитель 1996 г.р., не имея права управления транспортным средством, двигаясь на автомобиле ИЖ- 2126 по автодороге «57 км автодороги К-12 Вьюны - Новотроицк - Юрт Акбалык» со стороны с. Новотроицк в сторону д. Юрт-Акбалык, на 71 км не справился с управлением и совершил съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате опрокидывания пассажир 2000 г.р. погиб на месте до приезда кареты скорой помощи. Также в этом ДТП травмы получили пассажир 1997 г.р. и сам водитель.

Кроме того, 9 мая около 22.00 часов в Коченёвском районе водитель1983 г.р., не имея права управления транспортным средством и находясь в состоянии опьянения (составлен административный протокол по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ), управляя автомобилем ВАЗ-21063, двигался по автодороге Н-1209 «Чик-Шагалово» со стороны Шагалово в сторону Чика и на 0 км 815 м совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажирка 1990 г.р.