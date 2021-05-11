10 мая состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области под руководством заместителя Губернатора Новосибирской области С.Н. Семки. Количество лесных и ландшафтных пожаров, а также термических точек не стало меньше на майские праздники.

Так, 9 мая 2021 года на территории Новосибирской области возникло 391 термических точек, не считая пожаров травы, камыша и мусора в населенных пунктах районов области. Наибольшее количество термических точек зафиксировано в Чулымском (19), Коченевском (23), Убинском (25), Кыштовском (26), Каргатском (32), Венгеровском (38), Куйбышевском (84). В Татарском районе уже на протяжении недели продолжает гореть болотистая местность на территории Кочневского сельсовета. Болотистая местность опахана по периметру во избежание перехода огня на населенные пункты, но не стихающий ветер способствует развитию пожара внутри болота вновь и вновь.

В связи с неблагоприятной обстановкой с природными и ландшафтными пожарами на территории области, Правительством Новосибирской области было принято решение о продлении особого противопожарного режима до 17 мая 2021 г.

В связи с этим, до 17 мая действует запрет на посещение гражданами лесов, разведение костров и выжигание сухой травянистой растительности, сжигание мусора на территориях частных домовладений, поселений и в черте города, садоводческих некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередач, железнодорожных и автомобильных дорог, на землях сельхозназначения.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области предупреждает: частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, совершенных в условиях особого противопожарного режима, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.