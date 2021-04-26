В Венгеровском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

24 апреля в 18:40 19-летний водитель за рулём автомобиля «Лада Largus» ехал со стороны села Новый Тартас в сторону села Венгерово. Напротив дома №23 по улице Ленина он наехал на велосипедиста – 10-летнюю девочку, которая ехала во встречном направлении по правовой полосе движения автомобиля.

В результате ребёнок от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Водитель дал признательные показания. По результатам медосвидетельствования у него выявили алкогольное опьянение – показатель 0, 170 мг/л в выдыхаемом воздухе.

На нарушителя составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Его поместили в спецприемник. Ранее он не был судим, нигде не учится и не работает.

По факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения» Проводится расследование.