Документ, в частности, вносит изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения», касающиеся продления масочного режима до 30 апреля 2021 года.

Напомним, в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» от 31 марта 2020 года №48 гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, предписано пользоваться гигиеническими масками:

1) при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

2) на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;

3) при посещении: аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;

территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;

зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;

зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;

иных общественных мест.