С 15 по 26 марта в Новосибирской области пройдет первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку значимой оперативной информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Информацию о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, просьба сообщать по телефону дежурной части Главного управления: 8(383) 232-70-89, а также через рубрику «Прием обращений» на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.

Уже не первый год акция проводится полицией совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при участии специалистов в сфере профилактики наркомании. В рамках акции в целях выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков сотрудниками полиции будет организована работа по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, мониторингу сети Интернет, а также проведена «горячая линия» для граждан.

Так, 23 марта с 14:00 до 16:00 по телефону: (383) 232-69-54 состоится «горячая линия» Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Новосибирской области по вопросам профилактики наркомании, лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых. На вопросы граждан ответят сотрудники полиции, специалисты Минздрава Новосибирской области, а также Министерства труда и социального развития Новосибирской области.