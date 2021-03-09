13 марта в Усть-Тарке на ул. Дзержинского состоится универсальная ярмарка. Администрация Усть-Таркского района приглашает принять участие в ярмарке жителей Усть-Тарского, Татарского и других соседних районов. «На ярмарке вы сможете реализовать продукцию со своих личных подсобных хозяйств, приобрести продукты питания от производителей и непродовольственные товары. Желающим реализовать продукцию животного происхождения необходимо иметь сопроводительные ветеринарные документы. При посещении ярмарки просим соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Начало торговли 9.00», - говорится в сообщении администрации.