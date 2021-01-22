В общественной приемной губернатора Новосибирской области состоится прямая телефонная линия о порядке проведения вакцинации населения области от коронавирусной инфекции COVID-19.

Прямая линия будет проходить 28 января с 14.00 до 16.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73. На вопросы граждан ответят работники министерства здравоохранения Новосибирской области и регионального министерства цифрового развития и связи.



В Новосибирской области в рамках кампании по массовой вакцинации против коронавируса привито уже почти шесть тысяч человек, развернуто 58 пунктов вакцинопрофилактики. 21 января министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что от коронавируса привиты 5806 человек, двукратно – 2285 человек. «Работают 58 пунктов вакцинопрофилактики – 24 в городе Новосибирске и 34 в районах области. Вакцинация происходит каждый день. В частности, вакцинировано 2164 медицинских работников и 1068 работников образовательных организаций. Для нас очень важное направление работы – вакцинация пациентов старше 60 лет. С ними взаимодействуем индивидуально. Работники медицинских учреждений первичного звена обзванивают их и приглашают на пункты вакцинации», – рассказал глава ведомства.