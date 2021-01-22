14 и 20 января сотрудниками администрации Татарского района, Роспотребнадзора и МВД были проведены рейды по соблюдению санитарных норм и масочного режима в период действия ограничительных мероприятий в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. В ходе проведения выездных рейдов специалистами было обследовано 12 объектов торговли. Пяти индивидуальным предпринимателям было выписано предписание сотрудником Роспотребнадзора, в семи предприятиях торговли нарушений не выявлено.

Со всеми представителями торговли была проведена беседа о соблюдении масочного режима, а также о необходимости информирования посетителей об использовании масок на объектах торговли.