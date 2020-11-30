В деревнях Березянка, Давыдовка и Зеленовка Омского района были проведены первоочередные мероприятия по ликвидации очага африканской чумы свиней и предупреждения ее распространения.

Вирус был обнаружен у павшей свиньи в подворье деревни Березянка. Из-за этого в населенном пункте был введен карантин, а в 5 км от данного хозяйства установлена угрожаемая зона. В границах данной территории уже уничтожили 329 свиней, сообщила пресс-служба омского Россельхознадзора.

Как сообщалось ранее, карантин установили до 24 декабря. В границах хозяйства, где была обнаружена больная свинья, запретили перемещать и перегруппировать животных, отправлять животных на убой и продавать их мясо, корма и любую продукцию животноводства и растениеводства. Также там запрещены въезд и выезд транспорта, за исключением задействованного в ликвидации очага, посещение хозяйства посторонними, заготовка дикого кабана, изготовление чучел.

На территории угрожаемой зоны, в том числе в деревнях Березянке, Давыдовке и Зеленовке, запрещено вывозить живых свиней и свиноводческую продукцию, закупать и продавать свиней, проводить выставки и прочие мероприятия, связанные со скоплением животных.

Похожие запреты установлены на всей территории Омского района, за исключением свиноводческих хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV по уровню защиты. В том числе там запрещено выгульное содержание свиней – владельцы должны исключить контакт животных с дикими кабанами.

В последний раз африканская чума свиней регистрировалась в Омской области в 2017 году, из-за чего даже вводился режим ЧС. Тогда заболеванием было охвачено 12 районов – очаги были выявлены в 43 населенных пунктах, в том числе в Омске. Поголовье сократилось на 20,6 тыс. свиней.