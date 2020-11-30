В школе №4 г. Татарска состоялось торжественное посвящение в юные инспекторы дорожного движения.

Удостоверения юных инспекторов движения ребятам вручил старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Татарский» Михаил Русаков. Он поздравил каждого члена отряда «Дорожный патруль» с началом такой важной и ответственной деятельности и дал напутствие: «Мы надеемся на вашу помощь в вопросах пропаганды безопасности дорожного движения и возлагаем большие надежды на ваш предстоящий труд по обеспечению безопасности участников дорожного движения». Учащиеся в ответном слове дали клятву юного инспектора движения. Поздравили учеников педагоги, родители, директор школы Л.И. Сергеева.

В течение учебного года ЮИДовцы под руководством педагога Т.В. Тимошенко будут изучать основы дорожной безопасности, совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проводить пропагандистские акции и профилактическую работу по безопасности дорожного движения, участвовать в конкурсах, профилактических мероприятиях.

Госавтоинспекторы уверены, что создание в общеобразовательных организациях отрядов юных инспекторов движения является одной из самых эффективных форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и благодарят педагогов за обучение детей основам безопасного поведения на улицах и дорогах.