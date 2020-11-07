Говоря о вопросах организации учебного процесса после окончания каникул, которые были продлены до 16 ноября, Владимир Николаевич уточнил, что 57 процентов школьников продолжат обучение в очной форме, а 40 процентов перейдут на дистанционное обучение

«Дистанционное обучение для 6 и 10 классов будет организовано в соответствии с теми установками и методическими рекомендациями, которыми сейчас занимается и министерство образования, и сами образовательные организации. За предстоящую неделю есть возможность актуализировать всю информацию на своих сайтах. Как показал мониторинг, еще не у всех образовательных организаций на сайтах создан раздел «Дистанционное обучение»», - сказал заместитель министра.

Он обратил внимание на то, что переход на дистанционное обучение должен строиться в соответствии с санитарными нормами, и напомнил основные правила, которые следует выполнять при определении объемов работ.

«Учащиеся 7-11 классов могут находиться за компьютером не более 35 минут непрерывной работы. У более младших классов это время составляет 30 минут. После этого обязательно нужно оторваться от мониторов и сменить вид деятельности, обратиться к другим источника. Об этом должны знать и ученики, и родители, и учителя», - уточнил Владимир Щукин.

Время на выполнение домашнего задания для старших классов должно быть не более 3,5 часа, для 6-8 классов - 2,5 часа. При дистанционном обучении задание не может делиться на домашнюю и классную работу. Оно выдается на определенный период и выполняется в определенные временные рамки, при этом ученик сам планирует выполнение работы, в зависимости от самочувствия и других обстоятельства.

«Онлайн уроков, когда учитель подключает группу или весь класс и работает с ними в режиме видеоконференцсвязи, должно быть минимально. Такая форма используется только для объяснения нового материала и консультаций. Основная учебная деятельность должна организовываться так, чтобы у ребенка был свой темп работы», - сказал заместитель министра.

По его словам, переход на дистанционный формат обучения с организацией индивидуального учебного процесса для каждого школьника даст возможность исправить недочеты, выявленные в ходе диагностических и всероссийских проверочных работ, которые прошли в сентябре и октябре текущего года.

«В индивидуальном режиме это позволит ликвидировать выявленные пробелы. Положительный момент дистанционного обучения в том, что он позволяет персонализировать учебный процесс, сделать его личностно ориентированным для ребенка, исходя из его уровня подготовки и его интересов, чтобы он в своем темпе индивидуально мог продвигаться по освоению программы», - отметил Владимир Николаевич.

Заместитель министр также рассказал об особенностях проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, который проходит в ноябре-декабре: «В этом году в ходе муниципального этапа детям не надо собираться на какие-то пункты, все будет проходить в школах. По некоторым предметам ожидаются изменения. В дистанционном формате будет проходить защита по технологии, по иностранным языкам устная часть, говорение, может так же проходить дистанционно».

Возвращаясь к обучению в школах, он добавил, что для тех, кто будет обучаться очно, ничего не изменится, они продолжат обучение в тех же условиях.

Заместитель министра напомнил, что для учителей и образовательных организаций на сайте министерства образования Новосибирской области создан баннер для входа в раздел «Штаб при министерстве», есть закладка «Дистанционное обучение», где размещены все нормативные документы, методические рекомендации, которые за предстоящую неделю будут актуализированы с учетов поступивших вопросов. Также можно обратиться на линию поддержки с вопросами по электронным ресурсам, которые могут быть использованы в работе конкретными образовательными организациями.