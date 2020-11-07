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О рабочих планах и реализации образовательных программ в школах региона во второй четверти рассказал заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.
Говоря о вопросах организации учебного процесса после окончания каникул, которые были продлены до 16 ноября, Владимир Николаевич уточнил, что  57 процентов  школьников продолжат обучение в очной форме, а 40 процентов перейдут на дистанционное обучение
«Дистанционное обучение для 6 и 10 классов будет организовано в соответствии с теми установками и методическими  рекомендациями, которыми сейчас занимается и министерство образования, и сами образовательные организации. За предстоящую неделю есть возможность  актуализировать  всю информацию на своих сайтах.  Как показал мониторинг, еще не у всех образовательных организаций на сайтах создан раздел  «Дистанционное обучение»», -  сказал заместитель министра.
 Он обратил внимание на то, что переход на дистанционное обучение  должен строиться в соответствии с санитарными нормами,  и напомнил основные правила, которые следует  выполнять при определении  объемов работ.
 «Учащиеся 7-11 классов  могут   находиться  за компьютером не более 35 минут непрерывной работы. У более младших классов  это время составляет 30 минут. После этого обязательно  нужно оторваться от мониторов и сменить вид деятельности, обратиться к другим источника. Об этом должны знать и ученики, и родители, и учителя», - уточнил Владимир Щукин.  
Время на выполнение  домашнего задания для старших классов должно быть не более 3,5  часа, для 6-8 классов - 2,5 часа. При  дистанционном обучении задание не может делиться на домашнюю и классную работу.  Оно  выдается на  определенный  период и  выполняется в определенные временные  рамки,  при этом  ученик сам планирует выполнение работы,  в  зависимости от самочувствия и других обстоятельства.  
«Онлайн уроков, когда учитель подключает  группу или весь класс и  работает с ними в режиме видеоконференцсвязи, должно быть минимально. Такая форма используется только для объяснения нового материала и консультаций.   Основная учебная деятельность  должна организовываться так, чтобы у ребенка был   свой темп работы», - сказал заместитель министра.
По его словам, переход на дистанционный формат обучения с организацией индивидуального учебного процесса для каждого школьника даст возможность исправить недочеты, выявленные в ходе диагностических и всероссийских проверочных работ, которые прошли в сентябре  и октябре текущего года.
«В индивидуальном режиме это позволит ликвидировать выявленные  пробелы.  Положительный  момент  дистанционного  обучения в том, что он  позволяет персонализировать учебный  процесс, сделать его личностно ориентированным для ребенка, исходя из его уровня подготовки и его интересов, чтобы он в своем темпе индивидуально мог  продвигаться по освоению  программы», - отметил Владимир Николаевич.
Заместитель министр также рассказал об  особенностях проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, который проходит в ноябре-декабре: «В этом году  в ходе  муниципального этапа  детям не надо собираться на какие-то пункты, все будет проходить в школах. По некоторым предметам ожидаются изменения.  В дистанционном формате будет проходить защита по технологии, по иностранным языкам устная часть, говорение,  может так же проходить  дистанционно».  
Возвращаясь к обучению в школах, он добавил, что для тех, кто будет обучаться очно, ничего не изменится, они продолжат обучение в тех же условиях.
 Заместитель министра напомнил, что для учителей и образовательных организаций  на  сайте министерства образования  Новосибирской области создан баннер для входа в  раздел «Штаб при министерстве», есть закладка «Дистанционное обучение»,  где размещены все  нормативные документы, методические рекомендации, которые  за предстоящую неделю  будут актуализированы с учетов  поступивших  вопросов. Также   можно обратиться на линию поддержки с вопросами по электронным ресурсам, которые могут быть  использованы в работе конкретными образовательными организациями.
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Источник: Минобразования  

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