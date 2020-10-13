Как и планировалось, из Омска в Крым запустят прямой поезд. Об этом объявила компания «Гранд Сервис Экспресс», первый частный железнодорожный перевозчик в России.

Как сообщает сайт компании, будут продлены маршруты курсирующих поездов «Таврия» Симферополь – Екатеринбург до Перми, Омска и Тюмени. Поезда из Крыма в Омск начнут курсировать с середины декабря с периодичностью два раза в неделю. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны, также вагоны-рестораны.

Поезда из Симферополя в Омск будут отправляться по четвергам и воскресеньям и идти через Ростов-на-Дону, Пензу, Саранск, Казань, Екатеринбург и Тюмень. В обратном направлении – по средам и воскресеньям.

Первый состав поезда «Таврия» № 76/75 Симферополь – Омск отправится 13 декабря в 1:15 (мск) с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Омск 16 декабря в 4:25 по омскому времени. Из Омска первый поезд отправится 16 декабря в 10:49 местного времени и прибудет в Симферополь 19 декабря в 15:40 (мск).

Билеты уже поступили в продажу. Самый дешевый билет из Омска в Симферополь обойдется в 5311 рублей, самый дорогой стоит больше 10,5 тыс. рублей.