«Я заболел ещё весной. Ездил на снегоходе, продуло». Весной внимания на своё здоровье не обратил. Всё лето мучила одышка, но дел было много. «Осенью поехал на рыбалку, там простудился, в бурю попал. У меня была старая болячка, которая не давала о себе знать, и новая пришла, появилась температура. Это было 21 августа», - рассказал житель Чановского района Виталий Синегубов. Температура держалась полтора месяца. Лечился и дома, и в Чановской ЦРБ. Улучшений не заметил, взял направление в Новосибирскую областную больницу. На томографии увидели, что есть затемнение в правом лёгком.

В этом году зарегистрированных пациентов с внебольничной пневмонией в регионе уже больше 26 тысяч. Это в 2,5 раза превышает показатели 2019-го. «15-20 процентов больных, которые выявляются сейчас, - это больные, перенесшие коронавирус в первую волну. Присоединяется бактериальная инфекция. Коронавирус внёс изменения в лёгочную систему, развивается пучковидный фиброз, снижается иммунитет. На этом фоне присоединяется бактериальная инфекция, которая протекает достаточно тяжело», - говорит главный пульмонолог Новосибирской области Любовь Куделя. Врачи просят соблюдать масочный режим, не посещать места скопления людей, особенно если есть хронические заболевания. При первых признаках заболевания обращаться к врачу. И не забывать о вакцинации - и от гриппа, и от пневмококковой инфекции.

Медики отмечают вторую волну не только коронавирусной инфекции, но и всех внебольничных пневмоний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пациентов с таким диагнозом в нашем регионе увеличилось в 2,5 раза.