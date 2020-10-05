2 октября в Колывани в 0.50 водитель 1987 г.р., водительское удостоверение выдано 25 сентября 2020 г. (первично), управляя автомобилем Ниссан Тино, двигался по проспекту Революционный и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, под управлением водителя 1996 г.р., (трезв), который двигался в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль Ниссан совершил съезд в левый по ходу движения кювет и перевернулся. Автомобиль ВАЗ опрокинулся на левую по ходу движения обочину. Водитель автомобиля Ниссан от полученных травм скончался на месте происшествия. Смертельные травмы в результате аварии получила пассажирка Ниссана 1967 г.р. Водитель автомобиля ВАЗ был доставлен в медицинское учреждение. Нарушения ПДД - несоблюдение бокового интервала.