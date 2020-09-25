В Новосибирской области завершился первый этап областного конкурса «Учитель года». По итогам трех конкурсных заданий заочного тура определены 15 участников, которые продолжат участие в очном этапе конкурса «Учитель года». В их числе педагоги из Татарского, Усть-Таркского и Чановского районов.

По итогам оценки конкурсных заданий «Интернет-ресурс», «Урок», «Внеклассное мероприятие» учитель физкультуры Чановской школы №2 Евгений Семенов набрал 195,33 баллов (2-е место среди 15 участников, набравших наибольшее количество баллов).

Учитель технологии Усть-Таркской школы Дмитрий Гридин набрал 170,67 баллов.

Учитель истории и обществознания школы №9 г. Татарска Константин Востренков набрал 169,67 баллов.

Очный этап конкурса, в рамках которого участники проведут мастер-классы и защитят образовательные проекты, пройдет 28-29 сентября.