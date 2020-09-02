На омской птицефабрике уничтожили 485 тонн кур из-за птичьего гриппа. Ликвидирована только треть поголовья. Остальную птицу будут уничтожать в течение месяца. Восстановится предприятие только через два года. На Иртышской птицефабрике за пять последних дней уничтожили 481,3 тыс. голов птицы общей массой 484,9 тонны. На Иртышской птицефабрике за пять последних дней уничтожили 481,3 тыс. голов птицы общей массой 484,9 тонны.

– Все поголовье – это около 1,5 млн голов. Все оно будет уничтожено в течение месяца. Потом месяц будет карантин, различные санитарные мероприятия, потом еще три месяца карантина на вывоз. Мы рассчитываем, что производство продукции будет налажено в мае – июн



е 2021 года, а полностью на прежний объем производства предприятие может выйти к лету 2022 года. Яйцо тоже уничтожается, – сказал на сегодняшней пресс-конференции министр сельского хозяйства Николай Дрофа.

Напомним, о вспышке птичьего гриппа на производстве ЗАО «Иртышское» стало известно 28 августа. Там был объявлен карантин до 20 сентября.

– Источник возникновения птичьего гриппа – дикая природа. Как болезнь попала на предприятие, предстоит выяснить, – отметил министр.

За уничтоженную птицу предприятие получит компенсацию – все поголовье было застраховано.

