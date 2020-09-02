Опасное заболевание выявлено в разных частях региона. Уничтожено 12 тысяч голов домашней птицы. Люди получат более 5 млн рублей компенсации.
Глава регионального Минсельхоза Николай Дрофа озвучил новые данные по распространению птичьего гриппа в Омской области.
По словам министра, опасный вирус уже подтвержден в 19 населенных пунктах в 13 районах – Крутинском, Полтавском, Тюкалинском, Большереченском, Кормиловском, Саргатском, Нижнеомском, Муромцевском, Калачинском, Горьковском, Черлакском, Омском и Москаленском.
С 12 августа уничтожено 11 939 домашних птиц общей массой более 23 тонн. Это 5596 кур, 3541 гусь, 4813 уток, 104 индейки и 25 голубей.
Общая сумма компенсаций за уничтоженную птицу на данный момент составляет 5 млн 258 тыс. 334 рубля.
Как сообщалось ранее, за 1 кг живого веса курицы полагается 149,25 рубля, утки – 250 рублей, гуся – 275 рублей, индейки – 242,25 рубля, цесарки – 333,33 рубля, перепела – 380 рублей, голубя – 1875 рублей.
– Отстреливается и птица в дикой природе. Отстреляно уже 94 особи и выявлено 11 положительных проб, – сообщил Дрофа.
Источник возникновения опасного вируса – дикая природа. А владельцев личных подсобных хозяйств просят воздержаться от выпаса птиц за пределами своих территорий.
|На омской птицефабрике уничтожили 485 тонн кур из-за птичьего гриппа. Ликвидирована только треть поголовья. Остальную птицу будут уничтожать в течение месяца. Восстановится предприятие только через два года.
На Иртышской птицефабрике за пять последних дней уничтожили 481,3 тыс. голов птицы общей массой 484,9 тонны.
– Все поголовье – это около 1,5 млн голов. Все оно будет уничтожено в течение месяца. Потом месяц будет карантин, различные санитарные мероприятия, потом еще три месяца карантина на вывоз. Мы рассчитываем, что производство продукции будет налажено в мае – июн
|е 2021 года, а полностью на прежний объем производства предприятие может выйти к лету 2022 года. Яйцо тоже уничтожается, – сказал на сегодняшней пресс-конференции министр сельского хозяйства Николай Дрофа.
Напомним, о вспышке птичьего гриппа на производстве ЗАО «Иртышское» стало известно 28 августа. Там был объявлен карантин до 20 сентября.
– Источник возникновения птичьего гриппа – дикая природа. Как болезнь попала на предприятие, предстоит выяснить, – отметил министр.
За уничтоженную птицу предприятие получит компенсацию – все поголовье было застраховано.