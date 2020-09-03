- 25 августа состоялось рабочее совещание руководителей образовательных организаций города Татарска при участии главы района Юрия Вязова. На встрече рассмотрели вопросы о готовности школ к началу учебного года в связи с распространением коронавирусной инфекции.- В районной администрации состоялась большая пресс-конференция главы Татарского района Юрия Вязова. Представители местных средств массовой информации озвучили вопросы, которые в большей степени интересуют общественность. По словам главы, подобные пресс-конференции будут проходить регулярно.- Очередная церемония награждения наших земляков состоялась 21 августа в Доме культуры «Родина». Благодарственные письма, медали и грамоты были вручены наиболее отличившимся жителям района. Мероприятие было приурочено к юбилею Татарского района и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.- 55 подростков, совершивших правонарушения, продолжают принимать участие в реализации социального проекта «Выбор за мной». Программа осуществляется при финансовой поддержке «Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». В ходе реализации проекта педагогом-психологом было проведено занятие с использованием метафорических карт.- В рамках реализации проекта «Выбор за мной» на базе открытого пространства «Библиотека» состоялась игра – викторина. Мероприятие было подготовлено специалистами молодёжного центра и сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения.- Представители активной и спортивной молодёжи района решили отпраздновать День Флага Российской Федерации праздничным велопробегом. 21 августа возле районного Дома культуры в торжественной обстановке велопробегу был дан старт. На велосипедах, украшенных российскими триколорами, участники акции проехали по улицам Татарска.