Жители Венгеровского района обеспокоены ранним выходом бурого медведя на охоту. За три недели августа 2020 года хищник разодрал трёх молодых телят, а в целом за последние два месяца уничтожил пять голов рогатого скота. Об этом сообщили на сайте «Городской портал Куйбышева» днём 19 августа.

Местный «хозяин тайги» устроил переполох в районе озера Байдово, где находится выпас телят сельхозпредприятия «Мирный труд». Нападения на домашний скот в осеннее время на этой территории – не редкость. Однако в этом году медведь вышел на охоту значительно раньше и за лето успел растерзать пять телят.

По словам Алексея Подцепилова, районного госинспектора по охране природных ресурсов, причина подобного поведения медведя – в неурожае ягод из-за засушливого лета в этом году.

Госинспектор подготовил ходатайство на получение лицензии на отстрел зверя. В Венгеровском районе этот медведь – единственный, убийство которого будет официально разрешено.

На городском портале добавили, что дата приема заявлений и выдачи разрешений на добычу бурого медведя на территории общедоступных охотничьих угодий в регионе еще не определена, но квоты уже известны. Всего в нынешнем году охотникам разрешат добычу 46 бурых медведей.