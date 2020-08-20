Вирус птичьего гриппа, вспышка которого началась в Омской области, специалисты обнаружили уже в семи районах региона.

12 августа в регионе был выявлен первый очаг заражения – в Полтавском районе. На 17 августа обнаружены уже три территории (добавились Крутинский и Нижнеомский районы) с очагами птичьего гриппа. Там объявлен режим ЧС и карантин. «15 августа в населенных пунктах провели отчуждение птицы. В данную территорию попали 106 подворий: 1841 голова, общий вес – 3,5 тонны», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. На 20 августа список районов, где обнаружена инфекция, пополнился Кормиловским, Большереченским, Саргатким и Тюкалинским. Отмечается, что причина заражения домашней птицы смертельным вирусом может заключаться в неправильном содержании.Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов объяснил причины появления в регионе птичьего гриппа: «В этом году аномально жаркая погода, и водоплавающие дикие птицы сумели сделать по два выводка. Это говорит о том, что дикой водоплавающей птицы значительно больше. И заражение произошло от нее. Конечно, дело в нарушениях в содержании птицы подсобными хозяйствами».

Птичий грипп имеет короткий инкубационный период – от нескольких часов до двух суток – и может охватывать большие территории, а следовательно, способен принести серьезный экономический ущерб сельскому хозяйству. Согласно федеральному законодательству в случае заражения птичьим гриппом все поголовье на подворье подлежит отчуждению, а далее за него выплачивается компенсация. Для этого по каждому подсобному хозяйству составляются акты по отчуждению птицы, а в течение месяца после снятия карантина владельцы получат компенсацию.

По словам Николая Дрофы, вспышку удастся остановить, если население будет строго придерживаться правил содержания птицы. В частности, это безвыгульное содержание на подворье.