Данное изменение сроков охоты особенно актуально в связи с тем, что весенняя охота была запрещена в связи с угрозой распространения в Новосибирской области новой коронавирусной инфекции. Напомним, что соответствующее Постановление Правительства региона № 112-п «О введении на территории Новосибирской области запрета охоты» было принято в апреле 2020 года.



Как доложил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, изменение сроков охоты с 5 сентября на 29 августа связано с увеличением численности водоплавающей и боровой дичи на территории региона. Также основанием для принятия решения стали экспертные заключения Западно-Сибирского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова» и ФГБОУ «Новосибирский государственный аграрный университет».

Таким образом, сроки охоты в этом году на водоплавающую дичь установлены с 29 августа по 15 ноября 2020 года, на боровую дичь с 29 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

Проект постановления был одобрен на заседании Правительства Новосибирской области.