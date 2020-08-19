По оперативным данным на территории Татарского района на 19.08.2020:

Больных COVID - 50 человек.

За сутки выявлено больных COVID + 2.

Выздоровевших нарастающим итогом - 147 человек.

По данным областного оперативного штаба на утро 18 августа в регионе зарегистрировано 10 724 случая заражения COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе инфицировано 653 ребенка. 9 385 пациентов выписаны с выздоровлением (+52 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год, 67 лет, 91 год и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 319 человек.