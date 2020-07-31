70

Отделом полиции № 6 «Октябрьский» г. Новосибирска разыскивается без вести пропавший Иванов Олег Владимирович 11.11.2005 г.р., который 1 июля в Новосибирске в период времени с 18.00 до 20.00 самостоятельно покинул маршрут прогулки от ТЭЦ - 5 до ул. Зеленодолининская в районе лесополосы в 2-3 км от ул. Зеленодолининская и пропал без вести.

Пропавший мальчик имеет особенности развития: у него слабо развита речь, он боится людей, не ориентируется на местности.

Приметы: рост 172 см, плотного телосложения (90 кг), волосы черного цвета, короткие, был одет в футболку черного цвета, шорты клетчатые зелено-серого цвета, на ногах сандалии коричневого цвета. На шортах имеется бирка с координатами, куда можно сообщить о его местоположении.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 266-02-02, 232-17-70, 8-913-784-2062. За информацию, способствующую установлению местонахождения Иванова Олега Владимировича, объявлено вознаграждение.

Граждан, имеющим дачные участки, полиция убедительно просит проверить их на предмет возможного нахождения разыскиваемого.



По данным Следственного комитета, 1 июля около 15 часов несовершеннолетний со своим отцом приехали на ООТ «ТЭЦ 5» Октябрьского района города Новосибирска. От остановки они направились по лесной дороге в направлении МЖК «Восточный», где по пути следования им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК «Восточный». Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал, с тех пор его местонахождение не установлено. 
Нуждается в медицинской помощи, страдает аутизмом. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело.
- +
Источник: МВД  

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться