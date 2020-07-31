- В Новосибирской области стартовала уборочная кампания. В Татарском районе 23 июля первыми обмолот озимой пшеницы начали в ООО «Полесье». Хлеборобам предстоит убрать озимую пшеницу на площади 250 гектар.- Татарск продолжает преображаться в преддверии юбилея района. И уже не в первый раз происходит это благодаря работникам образования. Педагоги не только занимаются созданием и украшением новых объектов, но и сами разрабатывают их дизайн.- 55 подростков, совершивших правонарушения, продолжают принимать участие в реализации социального проекта «Выбор за мной». Программа осуществляется при финансовой поддержке «Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». В рамках проекта для подростков была организована экскурсия в историко-краеведческий музей города Татарска.- В июле на участке дороги «Р-254» завершились ремонтные работы. Компанию «Новосибирскагропромдорстрой» выбрали с помощью аукциона. Она занималась ремонтом на участке «Купино - Карасук» с 14-ого по 16-ый километр.- 2020 год является юбилейным не только для Татарского района, но и для нескольких сёл и деревень. Как известно многие из них намного старше самого района, но далеко не о каждом населённом пункте удалось восстановить официальные архивные данные. Впрочем, деревни Тайлаково это не касается. Достоверно установлено, что ей в этом году исполняется 220 лет- В Татарском районе выбирают лучшее ветеранское подворье. Этот конкурс впервые состоялся год назад и текущим летом получил своё логическое продолжение.