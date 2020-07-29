По данным оперативного штаба на утро 29 июля в регионе выявили 9 140 случаев COVID-19 (+107 за последние сутки), в том числе 541 ребенок. 7 222 человека выздоровели (+212 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 43 года, 52 года, 65 лет, 66 лет, 68 лет и две женщины, им было 64 года и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 218 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

Госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 288.

В больницы районов области госпитализирован 821 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделали 307 103 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 507 жителей региона, 30 852 человека сняты с наблюдения.