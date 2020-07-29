Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил профильным органам власти совместно с правоохранительными органами усилить информационно-профилактическую работу по предотвращению мошеннических действий, связанных с банковскими картами жителей региона.

Как сообщили на пресс-конференции «Итоги работы органов внутренних дел по противодействию преступности в сфере IT-технологий» представители ГУ МВД России по Новосибирской области, за шесть месяцев 2020 года в Новосибирской области зарегистрировано 4356 преступлений в сфере IT-технологий. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составила около четверти миллиарда рублей. Только в июле совершено свыше 600 хищений денежных средств с банковских счетов граждан с причинением общего ущерба в размере более 40 миллионов рублей.

Самая распространенная на сегодняшний день схема кражи или мошенничества – звонок от имени сотрудника банка – таких преступлений зарегистрировано более 1700. Из них совершено хищений с банковских счетов с использованием IP-телефонии 1230. На втором месте (716 преступлений) – мошенничества с использованием интернет-магазинов, а также с использованием популярных сайтов бесплатных объявлений (418), социальных сетей (289). Нередко кражи совершаются с похищенных карт, либо переводом денежных средств со счета предыдущего владельца сим-карты.

По поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в регионе усилены меры противодействия мошенникам и активизирована информационно-профилактическая работа по предотвращению данных противоправных действий.

В Новосибирской области осуществляется комплекс мер, направленных на профилактику и расследования преступлений, совершаемых в сфере IT-технологий. Организовано взаимодействие с учреждениями банковской сферы и сотовыми операторами в части выявления лиц, совершающих преступления. Созданы специальные подразделения в следственных органах и оперативных подразделениях полиции, специализирующихся на преступлениях данной категории. Кроме того, проводится активная профилактическая работа среди населения, в которой участвуют различные подразделения полиции. Гражданам раздают листовки и буклеты, информация профилактического характера размещается на информационных стендах, в сети Интернет, системе ОКСИОН. Чтобы не стать жертвой мошенников, сотрудники полиции рекомендуют ни в коем случае не выполнять действия незнакомых лиц, требующих в режиме телефонного звонка или через СМС-сообщение предоставить данные банковской карты якобы для устранения какой-либо возникшей проблемы. Также особо осторожно следует делать покупки в сети Интернет.

Подробнее ознакомиться с советами, как не стать жертвой мошенников, а также посмотреть и скачать профилактические видеоролики можно здесь.