В Новосибирской области приняты новые решения по плановому смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.

Изменения коснутся деятельности учреждений культуры и спорта. С 1 августа все новосибирские учреждения культуры смогут возобновить репетиции на своих площадках. Также будут возобновлены тренировки спортсменов на территории муниципальных и государственных учреждений, с соблюдением всех санитарных мер, необходимых в условиях пандемии. Напомним, что в Новосибирской области в настоящий момент разрешено проводить тренировочные мероприятия только членов сборных команд. Они занимаются с 8 июня.

«По предложению коллег из профильных министерств и оперативного штаба разрешаются занятия спортом в организованных группах в муниципальных и государственных учреждениях физкультуры и спорта. По сути дела, мы разрешаем всем нашим спортсменам — взрослым и детям, — которые занимаются спортом серьёзно, на постоянной профессиональной основе, возобновить тренировки на территории всех объектов муниципальной и государственной собственности.

Также разрешаем репетиционную деятельность для всех учреждений культуры. Мы надеемся, что осенью новый театральный, музыкальный сезоны стартуют. Соответственно, необходимо предоставить возможность проводить репетиции, готовить постановки, концерты и выступления», — подчеркнул Губернатор.

Также Андрей Травников сообщил, что режим повышенной готовности в противодействии распространения коронавирусной инфекции будет продлен в регионе до 31 августа.

«Ситуация находится под контролем, она стабильная, но, тем не менее, достаточно напряжённая. Для того, чтобы не расслабляться, мы принимаем решение о продлении режима повышенной готовности до 31 августа этого года. Со всеми соответствующими ограничениями. Напомню, что ограничения в отношении жителей Новосибирской области были почти все сняты ранее. На сегодняшний день остается в силе обязательное требование по ношению масок в местах массового присутствия людей, в том числе, в общественном транспорте. Такие решения подготовлены, сегодня они будут приняты Правительством области, а все необходимые документы будут подписаны и опубликованы. Просьба руководствоваться этим в своей работе», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.