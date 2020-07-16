На части территории региона в мае-июне 2020 года отмечалось отсутствие эффективных осадков при повышенном фоне температуры воздуха, что привело к возникновению опасных явлений – атмосферной и почвенной засухи, суховеев. Это неблагоприятно сказалось на росте, развитии растений и формировании урожая. Наблюдались низкорослость, изреженность посевов, прекращение кущения, пожелтение и засыхание листов и стеблей зерновых культур, слабый рост и выгорание трав на сенокосах и пастбищах. Наиболее пострадали районы, расположенные на юге и юго-западе: в Кулундинской и Барабинской зонах.

«По предварительной оценке, недополученный доход от гибели и повреждения посевов сельскохозяйственных культур составит в целом по области порядка 500 млн рублей, - прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. – Гибель посевов отмечена на площади в 195 тысяч гектаров».

Более всего сложившаяся в растениеводстве ситуация ударит по животноводству – в сельском хозяйстве многие процессы взаимосвязаны. В результате снижения урожайности и гибели кормовых культур аграрии пострадавших районов с большой вероятностью не смогут заготовить запланированные объемы кормов для сельскохозяйственных животных на зимний стойловый период.

«Министерством совместно с коллегами из муниципальных районов детально проработана ситуация в разрезе сельхозорганизаций и муниципалитетов. Сформирован баланс кормов с учетом переходящих остатков с прошлого года и прогнозных объемов заготовки в этом году. Определены 54 хозяйства и 9 муниципалитетов, в которых ожидается низкая кормообеспеченность – менее 14 центнеров кормовых единиц на условную голову. Оценены необходимые объемы закупки кормов для устранения дефицита кормообеспеченности. Сейчас определяются потенциальные поставщики, уточняется логистика доставки кормов», - рассказал Евгений Лещенко. В ближайшее время, по словам министра, в регионе возможно и введение режима ЧС на областном уровне – такое решение принято 10 июля на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области. Вместе с тем, как отметил Евгений Лещенко, на объемы заготовки кормов в целом по области сложившаяся ситуация не должна оказать существенного влияния, а темпы прохождения кормозаготовительной кампании, благодаря более раннему ее началу в регионе, сейчас даже выше, чем в предыдущие годы. Хозяйствами Новосибирской области уже заготовлено свыше 20% сена и сенажа – почти вдвое больше, чем на тот же период 2019 года.