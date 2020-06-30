Полицейские ищут злоумышленников, похитивших у пенсионерки 2,5 миллиона рублей

К полицейским обратилась 68-летняя жительница Центрального округа с сообщением о пропаже 2,5 миллионов рублей. Пенсионерка пояснила, что на улице Багратиона к ней подошли двое неизвестных в медицинских масках, и, представившись служащими пенсионного фонда, рассказали о положенной надбавке для данной категории граждан.

Злоумышленники прошли вместе с пожилой омичкой в квартиру, чтобы переписать номера имеющихся дома банкнот. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, бабушка предоставила купюры, хранившиеся в тумбе и шкафу, после чего вернула всю сумму на место. Пока «представители пенсионного фонда» оформляли документы, на пороге квартиры появилась женщина в медицинской одежде, и предложила пенсионерке лекарства от новой коронавирусной инфекции. Пожилая омичка отказалась и отправилась на кухню, чтобы оформить письменное заявление.

Следователям пострадавшая пояснила, что во время подписания медицинских документов «сотрудники пенсионного фонда» покинули квартиру. Некоторое время спустя, проводив и «медработника», пенсионерка обнаружила пропажу всей наличности, которую она предъявляла для учета.

Сотрудники полиции, работая на месте происшествия, провели поквартирный обход, изъяли записи камер видеонаблюдения и получили приметы двух женщин и мужчины, которые подозреваются в совершении преступления:

1. Женщина - на вид 35-40 лет, волосы черные собраны в пучок, на лице медицинская маска. Была одета в зеленую футболку, черные брюки с белыми лампасами, при себе имела женскую черную сумку.

2. Мужчина - на вид 40 лет. Был одет в футболку светлую с воротником, джинсы темно-синие, на плече сумка мужская темная.

3. Женщина - на вид 40-50 лет, плотного телосложения. Была одета в светлую блузку, сине-белые брюки, светлые сандалии, на голове белая шляпа, на плече черная женская сумка, на лице была надета медицинская маска.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личности и местонахождение мошенников, по изъятым криминалистами следам назначены дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и трасологическая экспертизы, следователи продолжают сбор доказательственной базы. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

Если вы располагаете какой-либо информацией о данных мошенниках либо совершенных ими преступлениях, сообщите в полицию по тел.: 79-24-02, 61-04-04, 02. Конфиденциально.

Пресс-служба УМВД России по городу Омску