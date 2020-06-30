На территории Татарского района на 29.06.2020 г.: больных COVID - 25 человек. За последние сутки больных не выявлено. 12 человек выздоровело.





По данным оперативного штаба на утро 30 июня в регионе зарегистрировано 5 985 случаев инфицирования СOVID-19 (+109 за последние сутки), включая 362 ребенка. 3 496 пациентов выписаны с выздоровлением(+104 за сутки).Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 65 лет и 79 лет и женщина, ей было 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 96 человек.В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ – 22 пациента.В детскую больницу №3 госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 287.В больницы районов области госпитализировано 636 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.